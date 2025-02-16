ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج في جدة

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آل مجثل: تنسيق إعلامي لدقة نقل الأخبار والمستجدات
في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية الذي وجه به أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة...
اختتام ملتقى قيادات التدريب
اختُتمت أعمال الملتقى السنوي لقيادات المنشآت التدريبية 1446 الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بمقر...
سار: نقل 13 مليون راكب خلال 2024
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن تحقيقها أرقامًا قياسية خلال عام 2024، وبلغ عدد الركاب الذين نُقِلُوا عبر مختلف شبكاتها أكثر...
شرطة الرياض تضبط 14 يمنيا استغلوا 27 طفلا في التسول
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي...
مؤتمر TEDx عكاظ يختتم أعماله في الطائف بمشاركة نخبة من المتحدثين الملهمين
تحت شعار “آنية الإلهام”، اختتمت اليوم في محافظة الطائف النسخة الثانية من مؤتمر TEDx عكاظ، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق...
صدور موافقة خادم الحرمين على تنفيذ برنامج هدية التمور في 102 دولة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -عبر ملحقياتها...
الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
بدأت الهيئة العامة للطرق استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك، التي تعد جهازًا متطورًا يهدف إلى تعزيز سلامة الطرق من خلال...
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