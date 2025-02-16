ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج في جدة

آل مجثل: تنسيق إعلامي لدقة نقل الأخبار والمستجدات في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية الذي وجه به أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة... أبها : أبها : دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ اختتام ملتقى قيادات التدريب اختُتمت أعمال الملتقى السنوي لقيادات المنشآت التدريبية 1446 الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بمقر... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ سار: نقل 13 مليون راكب خلال 2024 أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن تحقيقها أرقامًا قياسية خلال عام 2024، وبلغ عدد الركاب الذين نُقِلُوا عبر مختلف شبكاتها أكثر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ شرطة الرياض تضبط 14 يمنيا استغلوا 27 طفلا في التسول امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ مؤتمر TEDx عكاظ يختتم أعماله في الطائف بمشاركة نخبة من المتحدثين الملهمين تحت شعار “آنية الإلهام”، اختتمت اليوم في محافظة الطائف النسخة الثانية من مؤتمر TEDx عكاظ، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق... الطائف دوت الخليج الطائف دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ صدور موافقة خادم الحرمين على تنفيذ برنامج هدية التمور في 102 دولة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -عبر ملحقياتها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك بدأت الهيئة العامة للطرق استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك، التي تعد جهازًا متطورًا يهدف إلى تعزيز سلامة الطرق من خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 شعبان 1446 هـ 17 شعبان 1446 هـ

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