وبهذه المناسبة؛ رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على حرصهما وعنايتهما الكريمة بالمسلمين في مختلف دول العالم، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
ونوه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة- أيدها االله- للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي، والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.
وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع الاستعدادات لشحن كميات التمور للدول المستفيدة منها، بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية ومراكز الدعوة والإرشاد التابعة للوزارة، وعدد من المشيخات والجمعيات الإسلامية؛ لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1446هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر صدور موافقة خادم الحرمين على تنفيذ برنامج هدية التمور في 102 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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