شكرا لقرائتكم خبر عن "ضرية" الأعلى بـ 33 ملم.. تفاصيل كميات الأمطار في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أمطار مكة المكرمة

أمطار المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة القصيم أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (33.0) ملم، في محافظة ضرية، وذلك ضمن (9) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.فيما سجّلت كلٌ من البكيرية (30.0) ملم، وبريدة (24.8) ملم، ومطار القصيم (24.7) ملم، والتجارب بعنيزة (20.0) ملم، وعنيزة (19.5) ملم، والمذنب (17.5) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (142) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 15 فبراير وحتى التاسعة صباح الأحد 16 فبراير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، والجوف).وأوضح التقرير، تسجيل منطقة مكة المكرمة (23.2) ملم في السرار بالطائف، و(10.4) ملم في الريان بالجموم، و(9.8) ملم في السيل الكبير بالطائف، و(8.8) ملم بالعمرة في مكة، و(8.3) في الشفا بالطائف.فيما سجّلت منطقة الرياض (20.0) ملم في الزلفي، و(14.0) في عقلة بالزلفي، و(12.0) ملم في روضة السبلة بالزلفي، و(11.0) ملم في حي السويدي بالرياض، و(8.2) في تمير بالمجمعة.وأشار التقرير، إلى تسجيل المدينة المنورة (16.8) ملم في سد بطحان بالمدينة، و(6.9) ملم في بئر الساهية بالمدينة، و(4.4) ملم في الحناكية، و(3.8) ملم في الحسو بالحناكية.وفي المنطقة الشرقية، سجّلت الصرار بالنعيرية (15.7) ملم، والرفيعة بقرية العليا (15.4) ملم، ومطار القوات البحرية بالجبيل (15.2) ملم، والقاعدة البحرية بالجبيل (14.2) ملم، وحفر الباطن (11.2) ملم.ووفقًا للتقرير، سجّلت دومة الجندل بمنطقة الجوف (14.0) ملم، وخوعاء بسكاكا (8.6) ملم، وسكاكا (6.8) ملم، ومطار الجوف بسكاكا (4.5) ملم، فيما سجّلت الحدود الشمالية (7.2) ملم في مطار عرعر، و(6.8) ملم في عرعر، و(5.8) ملم في أم الخنصر بعرعر، و(3.8) ملم قي طريف.وسجّلت حائل (1.7) ملم في الشيحية ببقعاء، و(0.8) ملم في الشنان، والسعيرة بالشنان، و(1.7) ملم في عقدة بحائل، بينما سجّلت كلٌ من بللسمر في أبها، وثلوث المنظر في بارق، بمنطقة عسير (0.6) ملم.