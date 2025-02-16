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صور.. 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري

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واس - منفذ نصيب الحدودي  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة دعمها للشعب السوري، إذ عبرت اليوم 25 شاحنة إغاثية جديدة منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية محملّة بمواد غذائية و إيوائية ومستلزمات شتوية.
وجاء ذلك ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.
جهود السعودية لدعم الشعب السوري - واس

جهود دعم للشعب السوري

يذكر أن إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري 199 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.
كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 16 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.
دعم السعودية للشعب السوري - واس

الجسر البري الإغاثي السعودي لسوريا

وتُعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا.
ويأتي ذلك تأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة، والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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