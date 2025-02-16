شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الخلايا الدهنية لعلاج خشونة الركبة ينهي معاناة ثلاثينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، أحد مرافق تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مواطنة تبلغ من العمر 30 عامًا كانت تعاني من آلام حادة في الركبة.

وذلك بإجراء تقنية حديثة تعتمد على استخلاص الخلايا الدهنية من المنطقة الشحمية في الجسم، وإعادة فلترتها، ثم حقن جزيئات الدهون داخل مفصل الركبة.

تأكل الغضاريف

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة راجعت عيادة العظام بالمستشفى وهي تشكو من آلام مستمرة بسبب تأكل الغضاريف، على الرغم من خضوعها سابقًا لعملية خياطة الغضاريف الهلالية، فيما أظهرت الفحوصات سلامة الأربطة.



وبناءً على التشخيص، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار لاستخلاص الخلايا الدهنية وحقنها داخل المفصل بتقنية متطورة، مما ساهم في تخفيف الألم وتحسين وظيفة الركبة. وقد تكللت العملية بالنجاح، والمريضة الآن في حالة صحية جيدة ولله الحمد.