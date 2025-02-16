- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. تدشين مشروع لصيانة الجوامع والمساجد بـ 325 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد مقر فرع الوزارة بمنطقة القصيم، في خطوة تهدف لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقد تخللت الزيارة لقاءً مع كوادر الفرع ومراجعين بيوت الله، حيث اطلع الوزير على سير العمل وأبرز الخدمات المقدمة في مجال الصيانة والبرامج الدعوية.
ويمثل هذا المشروع 80% من إجمالي عدد المساجد والجوامع في القصيم، والتي يصل عددها إلى 6,281، مما يعكس الحرص على توفير بيئة مناسبة لمقدسي المنطقة وفق المعايير المعتمدة.
كما شهدت الزيارة تدشين عدد من البرامج الدعوية والإرشادية، والتي تشمل برنامج “لنترك أثر” الذي يضم 134 منشطًا دعويًا، وبرنامج “مودة ورحمة” بمشاركة 114 منشطًا.
واطلع الوزير على أنشطة العمل التطوعي بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية مشاركة مختلف شرائح المجتمع في صيانة ونظافة المساجد، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التطوع وخدمة بيوت الله.
ونوه بإسهامات الكادر النسائي في دعم برامج ومناشط الفرع التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي.
تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية للوقوف على سير عمل فروع الوزارة ومتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين، مع البحث عن سبل تطوير الخدمات المقدمة، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد تخللت الزيارة لقاءً مع كوادر الفرع ومراجعين بيوت الله، حيث اطلع الوزير على سير العمل وأبرز الخدمات المقدمة في مجال الصيانة والبرامج الدعوية.
جوامع ومساجد القصيمخلال الزيارة، دشن الوزير مشروعًا لعقود الصيانة والنظافة والتشغيل لجوامع ومساجد المنطقة، والذي بلغ قيمته الإجمالية 325 مليون ريال.
ويمثل هذا المشروع 80% من إجمالي عدد المساجد والجوامع في القصيم، والتي يصل عددها إلى 6,281، مما يعكس الحرص على توفير بيئة مناسبة لمقدسي المنطقة وفق المعايير المعتمدة.
كما شهدت الزيارة تدشين عدد من البرامج الدعوية والإرشادية، والتي تشمل برنامج “لنترك أثر” الذي يضم 134 منشطًا دعويًا، وبرنامج “مودة ورحمة” بمشاركة 114 منشطًا.
يوم التأسيسهذا إلى جانب برنامج دعوي متزامن مع ذكرى يوم التأسيس يضم 54 منشطًا لتعزيز اللحمة الوطنية وإبراز محاسن الدولة، كما دشن برنامج “تصحيح التلاوة” الذي ينفذه معهد الأئمة والخطباء لمنسوبي المساجد، والذي يشمل 30 منشطًا دعويًا.
واطلع الوزير على أنشطة العمل التطوعي بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية مشاركة مختلف شرائح المجتمع في صيانة ونظافة المساجد، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التطوع وخدمة بيوت الله.
دعم كبير من القيادةوأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لما لها من دور في تمكين الوزارة من أداء مهامها في خدمة بيوت الله ورعاية الدعوة والإرشاد للمواطنين.
ونوه بإسهامات الكادر النسائي في دعم برامج ومناشط الفرع التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي.
تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية للوقوف على سير عمل فروع الوزارة ومتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين، مع البحث عن سبل تطوير الخدمات المقدمة، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.