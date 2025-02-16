شكرا لمتابعة خبر عن ظهور نادر للدلافين بالقرب من شواطئ رأس محيسن في مكة المكرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت شواطئ رأس محيسن في منطقة مكة المكرمة حدثًا نادرًا بعدما تم رصد مجموعة من الدلافين تسبح بالقرب من الساحل، في مشهد لفت أنظار الزوار والصيادين المحليين.

ويقع هذا الشاطئ المميز على بعد نحو 20 كيلومترًا من الطريق العام بين جدة وحيزان، ويُعرف بجماله الطبيعي وهدوئه الذي يجذب عشاق الطبيعة والبحر.

ووفقًا لروايات الصيادين، فإن ظهور الدلافين في هذه المنطقة يعود إلى الطبيعة الهادئة للشاطئ، مما يتيح لهذه الكائنات بيئة مثالية للاسترخاء والسباحة بحرية.

كما تُعرف مياه البحر الأحمر بتنوعها البيولوجي الغني، ما يجعلها موطنًا للعديد من الكائنات البحرية النادرة، إضافة إلى كونها وجهة مفضلة لمحبي الغوص والاستكشاف تحت الماء.

ويؤكد خبراء البيئة أن هذا الحدث النادر يعكس أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ودعم الأبحاث العلمية لفهم سلوك الدلافين وغيرها من الكائنات البحرية، لما لها من دور حيوي في توازن النظام البيئي البحري.

كما يدعو المختصون إلى تعزيز الجهود لحماية الحياة البحرية، لضمان استمرار مثل هذه المشاهد الطبيعية الخلابة التي تضفي سحرًا خاصًا على سواحل المملكة.