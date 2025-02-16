شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تُغرم 20 منشأة صيدلية 600 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة صيدلية بأكثر من 600 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة خلال شهر يناير 2025م.

وأوضحت الهيئة المخالفات المرصودة وتشمل عدم الالتزام بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، وعدم الإبلاغ عن أي نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم االإبلاغ المباشر لتحرك الدواء، وعدم الالتزام بتوفير مخزون لمستحضراتهم.

وأضافت الهيئة أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري

يذكر أن العقوبات وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية نتصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.