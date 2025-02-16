شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية السوري يصل إلى العلا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العلا للمشاركة في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وكانت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة قد انطلقت اليوم، ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر غدا.

يذكر أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يأتي بتنظيم من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، وقادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية.

ويوفر المؤتمر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.