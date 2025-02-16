شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: يُمنع تصوير إجابات الطلاب والطالبات بالاختبارات ونشرها بأي وسيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت وزارة التعليم على جميع المعلمين ومنسوبي الوزارة وإدارات التعليم بضرورة الالتزام بعدم تصوير إجابات الطلاب أو أجزاء منها باستخدام أي وسيلة كانت، إلا في الحالات الرسمية التي تتطلب ذلك، مثل التحقيقات وما شابهها.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا التوجيه تعرض مرتكبها للمساءلة أمام الجهات الرسمية.

كما شددت الوزارة على تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة مختلف المخالفات التي قد تخل بسير الاختبارات، بدءًا من الإساءة إلى الدين وصولًا إلى الغش الجماعي والتلاعب بأوراق الإجابة.

وأشارت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على المتورطين، مشددة على أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق الحميدة أثناء أداء الاختبارات وستتعامل بحزم مع أي طالب يستخدم ورقة الاختبار للإساءة إلى النبي صل الله عليه وسلم، أو الصحابة الكرام، أو الدين الإسلامي.

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