شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: عودة للكتلة الهوائية الباردة بدءا من الأحد المقبل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن عودة الكتلة الهوائية الباردة بدءا من الأحد المقبل.

وقال العقيل في لقاء مع قناة الإخبارية: ” يوم الأحد القادم ستكون هناك كتلة هوائية باردة، قد تنخفض علي إثرها درجات الحرارة إلي ما دون الصفر علي مناطق شمال المملكة وقد يتكون الصقيع”.

وتابع: “بجانب الكتلة الهوائية سيكون هناك حالة مطرية جديدة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل”.

وأضاف : “أن منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية ستكون الأكثر تركيزا للأمطار، بينما ستكون أمطار خفيفة ومتفرقة علي منطقة الحدود الشمالية وسواحل مكة المكرمة”.

واختتم: “نتوقع تكون الضباب في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر على الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية نظرا لارتفاع نسب الرطوبة، مما يؤدي إلي انعدام الرؤية”.

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