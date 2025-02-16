شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة حجز المواعيد عبر بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتيح ‎أمانة العاصمة المقدسة خدمة حجز موعد عبر منصة “بلدي”، للمراجعين لطلب حجز موعد لزيارة مقر الأمانة وبلدياتها الفرعية، وذلك في إطار سعي الأمانة إلى تعزيز التفاعل الرقمي والتحول الإلكتروني في أعمالها.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي في ظل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وحفظ حقوق العملاء، وتحسين تجربتهم، وتوفير المرونة والراحة لهم، من خلال توفير الوقت والجهد، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة رضى العميل، مع تنظيم الأعمال بشكل عام، وتحسين استخدام الموارد من خلال توجيه الموظفين وفقًا لمواعيد العملاء، إضافة إلى الوصول إلى جودة تحليل البيانات لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وتقديم الخدمات بشكل متميز.

يُذكر أن الأمانة تعمل باستمرار على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية دوريًّا، للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقًا لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي.