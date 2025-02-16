شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله –، على تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -عبر ملحقياتها الدينية في سفارات المملكة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ-، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة حول العالم، بكمية بلغت 700 طن من التمور بزيادة 200 طن عن العام الماضي.

وبهذه المناسبة؛ رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- على حرصهما وعنايتهما الكريمة بالمسلمين في مختلف دول العالم، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

ونوه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة- أيدها االله- للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي، والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع الاستعدادات لشحن كميات التمور للدول المستفيدة منها، بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية ومراكز الدعوة والإرشاد التابعة للوزارة، وعدد من المشيخات والجمعيات الإسلامية؛ لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1446هـ.