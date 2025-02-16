شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: سحب غزيرة متوقعة بين عفيف والدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في علم المناخ وعضو مؤسس لجمعية الطقس والمناخ، عبدالله العصيمي، عن توقعاته لسقوط الأمطار في بعض مناطق المملكة.

وقال العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “معدل الأمطار المتوقع عصر ومغرب اليوم بإذن الله يظهر سحب غزيرة متوقعة بين عفيف والدوادمي وأيضًا المجمعة وجنوبها القريب”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وأوضح التقرير أن هذا التحذير يشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، على أن تستمر تلك الحالة من الطقس حتى الساعة 10 مساءً.