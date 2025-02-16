السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض في ميونخ مبادرات وبرامج المملكة للحفاظ على الأراضي ومكافحة التصحر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية، في جلسة حوارية بعنوان: حوار حول استصلاح الأراضي والأمن، التي عقدت بالتعاون بين ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر و مؤسسة أدلفي للأبحاث، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.

وفي بداية الجلسة ، أوضح معاليه أن سلامة الأراضي تقود إلى تحقق الأمن والاستقرار، منوهًا بالتعاون الوثيق بين المملكة والأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أنه من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، عملت المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التداعيات السلبية للتصحر وتدهور الأراضي على الأمن العالمي، وللخروج ببرامج وحلول عملية في هذا المجال.

واستعرض معاليه مبادرات وبرامج المملكة المحلية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأراضي ومكافحة التصحر، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي العابر للحدود، وإلى رسم سياسات عملية تحافظ على الأراضي وبالتالي تصون الأمن والاستقرار العالمي.

بعد ذلك أجاب معاليه عن أسئلة واستفسار الحضور.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط