انطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

تبدأ اليوم الأحد الموافق 17 شعبان ١٤٤٦ هـ/ ١٦ فبراير 2025 ، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية بالتعليم العام (الحكومي والأهلي والإنترناشونال، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة التعليم.
وأكدت وزارة التعليم على جاهزية المدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء الاختبارات، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الاختبارات بسلاسة.
كما دعت أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، وتحفيزهم على الاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج.
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