السعودية | الرئيس التونسي خلال استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية العرب يثمن الجهود المستمرة لتحقيق التكامل الأمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وثمن فخامة الرئيس التونسي الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لتحقيق التكامل الأمني بين الدول العربية، متمنيًا فخامته التوفيق لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الـ42 وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.

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