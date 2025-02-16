السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلقان اختبار “همزة الأكاديمي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم، اختبار كفايات اللغة العربية للناطقين بغير اللغة العربية “همزة الأكاديمي” للمرة الثانية حضوريًا، وذلك في مبنى المعهد.

ويهدف الاختبار إلى تقييم كفاءات اللغة العربية للناطقين بغيرها في أربعة مجالات رئيسة، هي: الفهم السمعي، والاستيعاب القرائي، والكتابة، والمحادثة، ويستهدف طلاب وطالبات اللغة العربية الناطقين بغيرها، إضافةً إلى بعض متطلبات التوظيف التي تستلزم قياس الكفايات اللغوية.

وصمم الاختبار وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويتوافق مع الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، من المستوى (A2) إلى المستوى (C1) ويتكون من 75 فقرة موزعة على 155 دقيقة، حيث سيسهم في تأسيس مقياسٍ عالميٍّ مُعتمد للكفايات اللغوية لدى متعلميها من الناطقين بغيرها.

ويعزز الاختبار مكانة اللغة العربية، وتوفير أداة موثوقة لقياس الكفاءات اللغوية، ودعم المؤسسات التعليمية لتحديد مستوى الكفاية اللغوية لدى طلابها من الناطقين بغير اللغة العربية، وتطوير قدراتهم اللغوية، بما يتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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