شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تطلق فعاليات " اليوم الهندسي" 2025 وتحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيس كلية الهندسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات "اليوم الهندسي" لعام 2025 في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه كلية الهندسة ، كما احتفت الكلية على هامش الفعاليات بمرور 50 عاما على تأسيسها ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، يوم الأحد 17-8-1446هـ الموافق 16 فبراير 2025 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتسعى الكلية في تنظيم "اليوم الهندسي" بشكل سنوي لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، بتوفير فرصٍ متنوعة من الوظائف والبرامج التدريبية من الشركات الراعية ، كما شهدت الفعالية توقيع كلية الهندسة لثلاث مذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن" ، وأخرى مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وثالثة مع شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة.

وتجول رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، بالمعرض المصاحب الذي احتوى على عرض كبرى الشركات ومجالات فرص التوظيف، كما كرم الشركات المشاركة و التي بلغ عددها 50 شركة.

ويتضمن برنامج الفعاليات على مدار أربعة أيام عدداً من الهاكاثونات والمسابقات المتنوعة في الذكاء الاصطناعي وبإدارة المشاريع وعدد من اللقاءات الحوارية وورش عمل والندوات العلمية.

وتسعى كلية الهندسة من تنظيم الحدث ؛ لإيجاد فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب رؤية المملكة 2030 عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة.

وتدعو الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يقام على مدى أربعة أيام وذلك من الفترة ( 16 فبراير إلى 19 فبراير ) من العام 2025.

ويستعرض اليوم الهندسي العديد من المشروعات الابتكارية لطلاب كلية الهندسة التي تعكس مستوى جودة مخرجات الكلية والدعم الذي تقدمه للمبتكرين، ودفعهم إلى إنشاء مشروعات ريادية لحل مختلف المشكلات الهندسية وتوعية الطلاب بالمعلومات والخبرات والمهارات والمفاهيم التي تمكّنهم من التطور في الجانب المهني، ونشر الوعي الهندسي وثقافة الإبداع ودعم الابتكارات من خلال معرض المشروعات الابتكارية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب والخريجين بأسس وأساليب ريادة الأعمال.

وسيُقام على هامش الفعاليات التي ستستمر أربعة أيام "ملتقى توظيف قوي" ، يضم كبرى الشركات الراعية ، ومعرض تعريفي بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ، ومعرض لمشروعات الطلاب الابتكارية وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، و يتضمن الملتقى أيضًا ورش عمل ومتحدثين في كافة التخصصات الهندسية.