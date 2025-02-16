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الحصيني: استمرار الحالة الممطرة والشرقية في أحضان الضباب

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن استمرار الحالة الممطرة الثامنة لعام 1446هـ اليوم الأحد.

وأوضح الحصيني، أن ذلك بأمطار متفاوتة الغزارة من خفيفة لمتوسطة وديمية على فترات وغزيرة وحبات برد وسيول من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية والغربية والخليج.

وأشار إلى أن صباح اليوم الأحد الساعة “7” الوسطى والشرقية أصبحت في أحضان الضباب، وأجواء من باردة لباردة جداً، بينما الحرارة المسجلة أقل حرارة عرعر وطريف 5°C، والرياض11°C، مؤكدًا أن هناك سحب ممطرة بعضها رعدي على أجزاء من الشمالية والشرقية و الرياض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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