شكرا لمتابعة خبر عن البرد يغطي أجواء الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الرياض، اليوم الأحد، هطول حبات البرد التي غطت شوارع المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.

وذكر أنه ستشهد أجزاءٌ من مناطق نجران، وعسير، وكذلك أجزاءٌ من منطقة المدينة المنورة أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، فضلًا عن عن استمرار هطول الأمطار المتوسطة على منطقة الرياض، ومحافظة الدرعية، والمزاحمية، وحريملاء، ورماح، وضرما.