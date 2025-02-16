إحباط تهريب 2318 صنفا من التبغ ومشتقاته

مواد محظورة
سجلت كل المنافذ 1405 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
شملت الأصناف المضبوطة 37 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 901 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 23 صنفًا لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
إحكام الرقابة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910).
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