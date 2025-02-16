إحباط تهريب 2318 صنفا من التبغ ومشتقاته

واصلت منتجات التبغ ومشتقاته تصدر مضبوطات المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، إذ شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2318 صنفا من التبغ ومشتقاته، خلال أسبوع، وتعاقب اللجنة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك مهربي التبغ بالسجن 6 أشهر، إضافة إلى إلزامهم بدفع غرامة جمركية ومصادرة كمية الدخان التي تم ضبطها، وذلك تطبيقًا لما ينص عليه قانون الجمارك الموحد بحق كل من يحاول إدخال مثل هذا النوع من السلع بطريقة غير مشروعة، وذلك بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته. وسبق وأن أصدرت الجهات المعنية تعليمات تمنع استيراد مشتقات التبغ عبر شركات الشحن أو المواقع الإلكترونية للأفراد لكون عملية الاستيراد تخضع لمعايير واشتراطات من الجهات ذات العلاقة.

مواد محظورة

سجلت كل المنافذ 1405 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

شملت الأصناف المضبوطة 37 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 901 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 23 صنفًا لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

إحكام الرقابة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910).