السعودية | وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل وزارة الداخلية معرضها التعريفي بمهام الإنتربول السعودي؛ لتعزيز الوعي بدور المملكة في مكافحة الجريمة والإرهاب على المستوى الدولي، الذي يستمر حتى (17 فبراير 2025م)، في مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض.

ويستعرض معرض وزارة الداخلية للزوَّار، خدمات الإنتربول السعودي كتوفير قواعد بيانات شرطية لدعم التحقيقات الدولية، وملاحقة المطلوبين، وتعزيز أمن الحدود، والتقنيات الحديثة المستخدمة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، وجهود المملكة في حماية البيئة ومحاربة الفساد من خلال التعاون الأمني الدولي.

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