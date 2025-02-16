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السعودية | نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يشارك في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي

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  • السعودية | نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يشارك في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي 1/2
  • السعودية | نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يشارك في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، الذي يعقد تحت شعار: “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”، وتستضيفه سلطنة عُمان بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر العديد من الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى بحث تكثيف الحوار حول القضايا المشتركة في المجالات المختلفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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