السعودية | الشيخ د. عبد الرحمن السديس: الخطة التشغيلية في رمضان تهدف إلى التكامل مع جميع الجهات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشيخ د. عبد الرحمن السديس: الخطة التشغيلية في رمضان تهدف إلى التكامل مع جميع الجهات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يدشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس اليوم، بمقر الرئاسة بمكة المكرمة؛ الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك، ١٤٤٦هـ.

وتتميّز الخطة الرمضانية التشغيلية بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخِدمات لتحقيق أقصى مستويات الراحة للقاصدين والمعتمرين والزائرين، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف الكريم.

وقال معالي الرئيس إن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك الحالي جاءت كنتاج لعام من التخطيط والدراسة والعمل الدؤوب، وتؤكد على حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعظيم أنسنة الخدمات وتفعيل الجوانب التقنية لتسهيل المناسك للمعتمرين والمصلين، وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع #رؤية_المملكة_2030.

وكان قد أعلن عن :

تعزيز الإرث الإيماني العريق للحرمين الشريفين وآفاق المستقبل؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، بما يحقق تجربة إثرائية متميزة للزائرين والقاصدين والمعتمرين وفق التخصصات الدينية السبع الواردة في الترتيبات التنظيمية التي وافق عليها مجلس الوزراء -الموقر- مؤخرًا.

– تقديم خدمات إثرائية إبداعية مبتكرة للقاصدين والزائرين والمعتمرين، ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز الخدمات التعبُّدية المتكاملة للارتقاء بتجربة الضيف (زائرًا – قاصدًا – معتمرًا – مصليًا)، وتضمن لهم أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة في أجواء إيمانية.

– إبراز رسالة الحرمين كإشعاع الهداية من الحرمين الشريفين للعالم أجمع، والالتزام الراسخ للرئاسة بخدمة الحرمين الشريفين وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي.

– توحيد الجهود المؤسسية للرئاسة وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

– تحسين بيئة العمل الإثرائية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف الوكالات، بما يُثري تجربة القاصدين، ويُبرز مكانة الحرمين الشريفين كقلب نابض للإسلام ووجهة تعبدية عالمية.

– إبراز جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- على اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

– إظهار رئاسة الشؤون الدينية كجهة إثرائية هدفها تعزيز الريادة الدينية في المملكة للعالم، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، والمزج بين عراقة الإرث الحضاري الماضي وطموحات المستقبل وفق قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ليظل الحرمان الشريفان منارة هداية وسلام.

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