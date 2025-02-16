شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاور استراتيجية ومليون مطبوع توعوي بخطة تشغيل الحرمين في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم رمضان المبارك، والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الدينية في أجواء روحانية مميزة.

وذلك من خلال تعزيز الدور الدعوي والإرشادي والتوجيهي للحرمين الشريفين، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين والزوار، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة قاصدي الحرمين خلال الشهر الفضيل.

أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

وتعتمد الخطة التشغيلية لموسم رمضان على مرتكزات أساسية تشمل محورية الضيف والعناية باحتياجاته عبر تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة القاصدين عبر تطوير الخدمات المقدمة في جميع المجالات ،وإبراز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية التي تعكس قيم الاعتدال والتسامح وتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية لضمان توفير بيئة روحانية مميزة تعين الزوار والمعتمرين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تقنية ورقمنة

وتشمل الخطة التشغيلية محاور استراتيجية تغطي جميع الجوانب الدينية والإرشادية والتقنية والخدمية، حيث يأتي محور رسالة الأئمة والمؤذنين في مقدمة هذه المحاور والذي يتضمن مبادرة ترتيل، ومبادرة تعزيز مكانة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين والمؤذنين.ومبادرة نشر رسالة الأئمة والمؤذنين بهدف تقديم أجواء روحانية من خلال تلاوات قرآنية متميزة وخطب ودروس دينية مؤثرة.ويشمل المحور العلمي والإرشادي والمكتبات والبحث العلمي مجموعة من البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني لدى قاصدي الحرمين الشريفين من خلال تنظيم 98 حلقة علمية يومية و220 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يوميًا.بالإضافة إلى تقديم 20,000 ساعة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة وتوزيع 1,000,000 مطبوع توعوي وإرشادي، كما يتضمن هذا المحور برامج مثل حلقات تصحيح التلاوة والبرنامج العلمي الدائم وحلقات المعتكفين وبرنامج إهداءات المصاحف

ويعتمد المحور التقني والرقمي واللغات والترجمة على أحدث التقنيات لخدمة زوار الحرمين الشريفين من مختلف الجنسيات، حيث يتضمن هذا المحور تشغيل 4 روبوتات توجيهية وتقديم 700 ساعة بث رقمي بلغات متعددة، بالإضافة إلى ترجمة الخطب والدروس إلى 10 لغات عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

كما يشمل هذا المحور التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين والشاشات الإلكترونية والمترجم الفوري بالذكاء الاصطناعي وتطبيق مصحف الحرمين، ومنصة مقرأة الحرمين وتطبيق لوامع الأذكار وتطبيق تلاوة.



تطوير وتدريب

ويركز المحور الدعوي والفكري والتوجيهي على تعزيز التوعية الدينية من خلال مبادرات تشمل عليكم بسنتي ومبادرة وليطوفوا وبرنامج الحقائب الرقمية، ونشر المحتويات الدعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف نشر القيم الإسلامية الصحيحة وتعزيز التوعية الدينية لقاصدي الحرمين.ويشمل المحور الميداني والتوعوي عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والتربوي لدى زوار الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.ومن هذه المبادرات مبادرة تعظيم المسجد الحرام ومبادرة التوعية الذاتية ومبادرة توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا ومبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى.ويعزز المحور الإثرائي والتطوعي ثقافة العمل التطوعي وخدمة زوار الحرمين الشريفين خلال موسم رمضان المبارك، من خلال مبادرات تشمل حياة قارئ ومن تطوع خيرًا والتي تتيح الفرصة أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لقاصدي الحرمين الشريفين.وضمن الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الإداري والخدمي يأتي محور الخدمات المشتركة والمساندة، والذي يتضمن مبادرة همة وعزيمة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الإداري وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات خلال موسم رمضان لضمان تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.وفي إطار تعزيز الحوكمة وضبط الأداء التشغيلي يأتي محور المراجعة والحوكمة الذي يشمل مبادرة رقابة ومتابعة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع البرامج والمبادرات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وضبط الأداء التشغيلي بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة.

ويحظى محور رسالة الشؤون النسائية بأهمية كبيرة ضمن الخطة التشغيلية لموسم رمضان حيث يشمل هذا المحور مسارات متعددة تشمل التطوير والتدريب والتوجيه والإرشاد والحلقات القرآنية وذلك لضمان تقديم الخدمات المتميزة للنساء الزائرات للحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل



وتعكس الإحصائيات حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الشؤون الدينية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم رمضان حيث يشارك في إمامة وخطابة المسجد الحرام 10 أئمة فيما يشارك في المسجد النبوي 11 إمامًا وخطيبًا.



كما يرفع الأذان في المسجد الحرام 23 مؤذنًا وفي المسجد النبوي 20 مؤذنًا كما يعمل 100 مفتي على الإجابة عن أسئلة الزوار وتم تخصيص 30 مفتيا في نقاط إجابة السائلين لضمان توفير الفتاوى والاستشارات الدينية في مختلف المواقع داخل الحرمين الشريفين.كما توفر الرئاسة 700 ساعة بث رقمي بلغات متعددة عبر المنصات الإلكترونية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم الإسلامي إلى جانب توزيع 20,000 مصحف بلغة برايل و150,000 مصحف بعدة لغات لضمان وصول القرآن الكريم إلى جميع فئات الزوار بالإضافة إلى تقديم 20,000 ساعة لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وتنظيم 98 حلقة علمية يومية و220 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يوميًا



وتشمل الجهود التوعوية توزيع 1,000,000 مطبوع توعوي وإرشادي على قاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تشغيل 4 روبوتات توجيهية تعمل على مدار الساعة للإجابة على أسئلة الزوار وتوفير 1,200 ساعة مخصصة للإجابة عن أسئلة الزوار عبر مختلف الوسائل.

كما توفر الرئاسة خدمات الترجمة الفورية للخطب والدروس إلى 10 لغات لضمان إيصال المحتوى الديني والإرشادي إلى أكبر شريحة ممكنة من زوار الحرمين الشريفين وحرصًا على تقديم أفضل التسهيلات لضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل توفر الرئاسة عددًا من المبادرات النوعية التي تسهم في تسهيل أداء مناسكهم.

ومن أبرزها الروبوت التوجيهي منارة الذي يقدم إرشادات دينية وتوجيهية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمة الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي التي تتيح للزوار غير الناطقين بالعربية فهم الخطب والدروس الدينية بلغاتهم المختلفة بالإضافة إلى توفير الشاشات التفاعلية التي تعرض المحتوى الإرشادي والتوجيهي بطريقة مرئية سهلة الوصول.

وتأتي هذه الخطة التشغيلية ضمن جهود رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الدينية والإرشادية لقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم رمضان وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في العناية بالحرمين الشريفين وخدمة زوارهما على أكمل وجه