شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. إطلاق النسخة الثانية من منتدى "مستقبل المشاريع الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن تجمع القصيم الصحي، اليوم الأحد، النسخة الثانية من منتدى "مستقبل المشاريع الصحية" تحت عنوان "الهندسة نواة المستقبل الصحي"، لمناقشة سبل تطوير المشاريع الصحية بما يواكب رؤية السعودية 2030 التي تركز على الابتكار والاستدامة في الخدمات الصحية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية، المهندس عبدالعزيز السلوم، إلى جانب القيادات الصحية والهندسية بالمنطقة.

ويهدف المنتدى، الذي يُقام بمدينة بريدة ويستمر لمدة يومين، إلى تعزيز التعاون بين الخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين، واستعراض أحدث الابتكارات الصحية والتقنيات الطبية من خلال جلسات نقاشية ومعرض متخصص، تأكيدًا على دور الهندسة في تطوير المستشفيات الذكية والتقنيات الحديثة، لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، خلال كلمته في الافتتاح، أن المنتدى يمثل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات في تصميم وإدارة المنشآت الطبية.



رؤية السعودية 2030

ولفت الدكتور الحربي إلى أن هذا المنتدى يأتي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تضع تطوير القطاع الصحي في صدارة أولوياتها، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أهمية تبادل الأفكار حول أحدث مفاهيم التصميم والابتكار في المجال الصحي، ودورها في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التحتية، مستفيدين من التجارب العالمية الناجحة في إدارة المنشآت الصحية.

وأوضح أن المعرض المصاحب للمنتدى يتيح فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية والابتكارات الحديثة، مما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة التطورات العالمية.



أحدث التقنيات الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية، المهندس عبدالعزيز السلوم، على التطور الكبير في المشاريع الصحية، مشيدًا بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في إدخال أحدث التقنيات الطبية وتحسين تصاميم المنشآت.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوريد الأجهزة الطبية الحديثة، إضافةً إلى التحول الرقمي عبر تطبيق "موعد" ومركز القيادة والتحكم الذي يربط المنشآت الصحية.

ولفت إلى أن هذه النجاحات جاءت بفضل تكامل الجهود ومشاركة الخبراء، مما أسهم في تحسين إدارة وتشغيل المرافق الصحية وفق أعلى المعايير.



هندسة المنشآت الصحية

بدوره، أوضح نائب رئيس جمعية مهندسي المشاريع الصحية، المهندس خالد الناصر، خلال حديثه في المنتدى، أن الجمعية تؤمن بأهمية التخصص الدقيق في هندسة المنشآت الصحية، وتسعى للارتقاء ببيئة المستشفيات في المملكة والعالم العربي.

وأضاف بأن المنتدى يهدف هذا العام إلى استعراض أحدث النظريات والمستجدات في تخطيط وتصنيف المباني الصحية، مع التركيز على تحسين جودتها وتقديم دراسات حالة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي لتحقيق فائدة ملموسة لهذا القطاع الحيوي.

وتتناول الجلسات الحوارية للمنتدى عدة محاور، من أبرزها: تصميم قسم الطوارئ برؤى مستقبلية، وإعادة تشكيل الرعاية الصحية لبناء مساحات الاستشفاء المستقبلية، وتأثير التصميم المعماري والداخلي للمستشفيات على الرفاهية النفسية، ومستقبل المباني الصحية والاستدامة، والتكامل بين التصميم وإدارة المرافق، والاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع الصحية وفقًا لمعايير معهد إدارة المشاريع، وأهم المعايير التصميمية لمنشآت الصحة النفسية.