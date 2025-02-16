شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة زائرة هولندية بعد تعرضها لنزيف حاد في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية في مستشفى أجياد للطوارئ، أحد المستشفيات التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة زائرة من الجنسية الهولندية تبلغ من العمر 28 عامًا، بعد تعرضها لنزيف حاد في الرحم.



وأوضح التجمع أن المريضة كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل، ووصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في أسفل البطن بدأ معها قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي أظهرت أنها تعاني من نزيف حاد في الرحم، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

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طب النساء والتوليد

قامت الفرق الطبية المختصة بإعطاء المريضة المحاليل الطبية والمسكنات اللازمة لتخفيف الألم، مع اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار حالتها.

ونظرًا لحاجتها إلى رعاية طبية متخصصة، تم نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، حيث استكملت تلقي العناية الطبية المناسبة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد.



وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي على أهمية التكامل بين مستشفياته لضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى في أسرع وقت ممكن، مع توفير الخدمات الطبية التخصصية التي تلبي احتياجات الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة المرضى وتقديم الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة.