شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الحائز على "نوبل للتعليم" يفتح قلبه لـ"اليوم": أتقرب للطلاب عبر الاستماع لمشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منصور المنصور:

هذا الإنجاز فخر لكل سعودي

التتويج يعد تقديرًا لجهود المعلمين بالمملكة

مواجهة التحديات الكبيرة ضريبة المعلم المتميز

تغلبت على بساطة الإمكانيات عبر كثير من الممارسات

أحب مهنة المعلم منذ الصغر أحب هذه المهنة

أتعرف على الطالب قبل أن أراه

هذا الإنجاز لم أحققه وحدي بل بجهود كبيرة من حكومة رشيدة

أكد المعلم منصور عبدالله المنصور، الفائز بجائزة ”أفضل معلم في العالم لعام 2025“ متجاوزاً خمسة آلاف معلم ومعلمة يمثلون 89 دولة، أن هذا الإنجاز هو فخر لكل معلم في المملكة العربية

وأضاف: ”أعتبر هذا الفوز بمثابة رسالة تقدير وعرفان لجميع المعلمين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن، وأؤكد أن هذا الإنجاز هو حافز لي لمواصلة العمل والعطاء في مجال التعليم، والإسهام في بناء جيل المستقبل القادر على تحقيق رؤية المملكة 2030“.

وأشار المنصور المعلم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي في الأحساء، إلى أن فوزه بالجائزة هو ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب، مؤكداً أنه لم يكن ليحقق هذا الإنجاز لولا دعم زملائه المعلمين وإدارة المدرسة التي يعمل بها، وكذلك دعم أسرته وأصدقائه.

وعبر عن فخره واعتزازه بتمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو فخر لكل سعودي، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.



إلى الحوار: أكد المعلم منصور عبدالله المنصور، الفائز بجائزة ”أفضل معلم في العالم لعام 2025“ متجاوزاً خمسة آلاف معلم ومعلمة يمثلون 89 دولة، أن هذا الإنجاز هو فخر لكل معلم في المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن هذا التتويج هو بمثابة تقدير لجهود المعلمين في جميع أنحاء الوطن حيث تعد هذه الجائزة بمثابة "نوبل التعليم".وأضاف: ”أعتبر هذا الفوز بمثابة رسالة تقدير وعرفان لجميع المعلمين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن، وأؤكد أن هذا الإنجاز هو حافز لي لمواصلة العمل والعطاء في مجال التعليم، والإسهام في بناء جيل المستقبل القادر على تحقيق رؤية المملكة 2030“.وأشار المنصور المعلم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي في الأحساء، إلى أن فوزه بالجائزة هو ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب، مؤكداً أنه لم يكن ليحقق هذا الإنجاز لولا دعم زملائه المعلمين وإدارة المدرسة التي يعمل بها، وكذلك دعم أسرته وأصدقائه.وعبر عن فخره واعتزازه بتمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو فخر لكل سعودي، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.إلى الحوار:



بدايةً نهنئك على هذا الإنجاز العظيم.. الذي يعد فخراً لنا جميعاً، نود أن تحدثنا عن شعورك



أشكركم جزيل الشكر على هذه التهنئة، هذا الإنجاز هو فخر لي، ولكل معلم في المملكة العربية السعودية، وأعتبر هذا التتويج بمثابة تقدير لجهود المعلمين في جميع أنحاء الوطن، الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن.

وأهدي هذا الإنجاز إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله، وإلى جميع معلمي المملكة الذين هم القدوة والمثل الأعلى لأجيال المستقبل.



نود أن نتعرف أكثر على مسيرتك في مجال التعليم، كيف كانت البداية؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهتك؟



بداية مسيرتي في التعليم كانت بعد التخرج من جامعة الملك سعود - كلية العلوم الزراعية، وهذا هو أول تحدٍ واجهني في التعليم، وهو أن التخصص غير تربوي، ولكن بحمد الله تعالى تغلبت على هذا التحدي، ودرست مؤهلًا تربويًا، وتم اختياري معلمًا في المرحلة الابتدائية، وما زلت فيها.

وفي مجال التعليم تعرضت إلى تحديات كبيرة جدًا، لأني لم أكن أريد أن أصبح معلمًا عاديًا، بل أريد أن أكون معلمًا متميزًا، وضريبة المعلم المتميز لابد أن يواجه تحديات كبيرة.



وأول تحدٍ واجهته في مسيرتي التعليمية عندما كنت في مبنىً مؤقتًا بإمكانيات كانت بسيطة، والطلاب كانوا بسطاء، ودافعيتهم كانت كذلك بسيطة أو ضعيفة، فأردت فعلا أن أحدث التغيير لأن عندي قناعة أن المعلم المتميز هو الذي يستطيع أن يتغلب على التحديات، والمعلم العادي هو الذي يريد أن يكون كل شيء أمامه.

فلم يكن أمامي أي مقوم من مقومات تميز الطلاب أو المدرسة وهنا كانت التحدي، إذ بدأت التخطيط لجعل هؤلاء الطلاب متميزين على مستوى المملكة وجعل هذه المدرسة من أفضل المدارس في المملكة.

وهذا التحدي كبير جدا، أخذ مني وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا واستنفد مني كل طاقتي حتى أصل بهذه المدرسة وهؤلاء الطلاب إلى أن يكونوا في مصاف أفضل الطلاب والمدارس على مستوى المملكة.

بداية مسيرتي في التعليم كانت بعد التخرج من جامعة الملك سعود - كلية العلوم الزراعية، وهذا هو أول تحدٍ واجهني في التعليم، وهو أن التخصص غير تربوي، ولكن بحمد الله تعالى تغلبت على هذا التحدي، ودرست مؤهلًا تربويًا، وتم اختياري معلمًا في المرحلة الابتدائية، وما زلت فيها.وفي مجال التعليم تعرضت إلى تحديات كبيرة جدًا، لأني لم أكن أريد أن أصبح معلمًا عاديًا، بل أريد أن أكون معلمًا متميزًا، وضريبة المعلم المتميز لابد أن يواجه تحديات كبيرة.وأول تحدٍ واجهته في مسيرتي التعليمية عندما كنت في مبنىً مؤقتًا بإمكانيات كانت بسيطة، والطلاب كانوا بسطاء، ودافعيتهم كانت كذلك بسيطة أو ضعيفة، فأردت فعلا أن أحدث التغيير لأن عندي قناعة أن المعلم المتميز هو الذي يستطيع أن يتغلب على التحديات، والمعلم العادي هو الذي يريد أن يكون كل شيء أمامه.فلم يكن أمامي أي مقوم من مقومات تميز الطلاب أو المدرسة وهنا كانت التحدي، إذ بدأت التخطيط لجعل هؤلاء الطلاب متميزين على مستوى المملكة وجعل هذه المدرسة من أفضل المدارس في المملكة.وهذا التحدي كبير جدا، أخذ مني وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا واستنفد مني كل طاقتي حتى أصل بهذه المدرسة وهؤلاء الطلاب إلى أن يكونوا في مصاف أفضل الطلاب والمدارس على مستوى المملكة.

ماذا عن تغلبك على هذه التحديات؟



إلى اليوم بعد 20 سنة من هذا التحدي ما واجهني مثله، وبفضل الله حققنا جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، وكانت أول جائزة دولية منذ نحو عقدين من الزمن، وهذا أعطى انطباعًا مبهرًا للطلاب وللمعلمين في المملكة ولكل من وصلته هذه التجربة.

وبعدها انفتحت على كثير من التحديات التي أصبحت عندي عشقًا، لأنه لا يمكن لأي معلم أن يكون متميزًا إلا أن يأتي بشيء جديد، ولا بد أن يأتي بشيء فيه تحدٍ.



وقد استطعت التغلب على مشكلة بساطة الطلاب والمدرسة من خلال كثير من الممارسات، فنظرت إلى ما يحتاجه الطلاب الذين لم يكونوا يأبهون بالمعرفة ولا بالمهارة.

ورأيت أن الطلاب هؤلاء يميلون إلى ويحبون البرامج الإلكترونية والإنترنت والكمبيوتر والتعليم الإلكتروني، لكنه غير متوفر عندهم، وبدأت أضرب على هذا الوتر فتعاقدت الوزارة في ذلك اليوم مع شركة أنتل العالمية لتعليم الطلاب في العالم الافتراضي وعالم السوشل ميديا والمدونات، فكان الطلاب يرون فيها شيئًا عظيمًا.

وكانت المدرسة من أوائل المدارس التي فعلت هذا، ما شكل عند الطلاب نقلة نوعية لم تكن موجودة أبدًا، لدرجة أن الطلاب حين كانوا يواصلون تعليمهم بعد خروجهم من الصف في نهاية اليوم الدراسي. إلى اليوم بعد 20 سنة من هذا التحدي ما واجهني مثله، وبفضل الله حققنا جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، وكانت أول جائزة دولية منذ نحو عقدين من الزمن، وهذا أعطى انطباعًا مبهرًا للطلاب وللمعلمين في المملكة ولكل من وصلته هذه التجربة.وبعدها انفتحت على كثير من التحديات التي أصبحت عندي عشقًا، لأنه لا يمكن لأي معلم أن يكون متميزًا إلا أن يأتي بشيء جديد، ولا بد أن يأتي بشيء فيه تحدٍ.وقد استطعت التغلب على مشكلة بساطة الطلاب والمدرسة من خلال كثير من الممارسات، فنظرت إلى ما يحتاجه الطلاب الذين لم يكونوا يأبهون بالمعرفة ولا بالمهارة.ورأيت أن الطلاب هؤلاء يميلون إلى ويحبون البرامج الإلكترونية والإنترنت والكمبيوتر والتعليم الإلكتروني، لكنه غير متوفر عندهم، وبدأت أضرب على هذا الوتر فتعاقدت الوزارة في ذلك اليوم مع شركة أنتل العالمية لتعليم الطلاب في العالم الافتراضي وعالم السوشل ميديا والمدونات، فكان الطلاب يرون فيها شيئًا عظيمًا.وكانت المدرسة من أوائل المدارس التي فعلت هذا، ما شكل عند الطلاب نقلة نوعية لم تكن موجودة أبدًا، لدرجة أن الطلاب حين كانوا يواصلون تعليمهم بعد خروجهم من الصف في نهاية اليوم الدراسي.

ما الذي ألهمك لاختيار مهنة التعليم، وكيف تنمي شغفك بهذا المجال؟



اختياري لمهنة التدريس لم تكن بالصدفة طبعا، لأني منذ الصغر أحب هذه المهنةن فعندما كنت طالبًا بالابتدائية كنت أجمع أطفال الحي وأعلمهم، فأجمع الأطفال وأحاضرهم بما جمعت من معلومات من مصادر شتى.

ونشأت وكبرت وكبر معي هذا الحلم، واثر في المعلمون في ذلك الوقت، إذ كان المعلم له هيبة فكنت أرى أن هذا المعلم هو من يملك الدنيا كلها، هو الذي يستطيع أن يؤثر في الطلاب وفي المجتمع.

فكنت وأنا طالبًا أقول ياليتني أصبح مثل هذا المعلم، لأنه يغير ولأن الناس يحبونه فكبرت وكبر معي هذا الحلم حتى دخلت إلى الجامعة، ولما دخلت الجامعة واجهتني مشكلة عدم قبولي في كلية التربية التي تخرج هذا المعلم.

ومع ذلك لم أستسلم وواصلت تدريسي حتى انتهيت من كلية العلوم الزراعية، وبعدها أخذت الدبلوم التربوي وواصلت حتى دراستي وأخذت الماجستير من جامعة الملك السعود.

وهذا الشغف للتعليم جعلني أطور نفسي، وجاءت فكرة المشاركة في جوائز التميز، فدعيت من إدارة التعليم مشكورة في ذلك الوقت للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد، وكان الأستاذ يوسف الخلفان، أول من دعاني إلى هذه المشاركة لأجرب أعمالي وبرامجي وأعرضها على هذه الجهة، فعرضت أعمالي على جائزة حمدان بن راشد واستحقت أن تأخذ الدرجة الكاملة والمركز الأول على مستوى الخليج العربي.

وهذا حملني مسؤولية كبيرة لنشر هذا العلم والتطوير بين زملائي على مستوى المملكة وعلى مستوى حتى دول الخليج، ودعيت لتقديم تجارب ملهمة قدمتها، فتم اختياري سفيرًا للجائزة في دول الخليج العربي وكنت أذهب إلى دول الخليج وأقدم لهم الأفكار وأقدم لهم التطوير وأطور من المعلمين.

وإلى هذا اليوم في 2025 ما زلت متواصلًا مع معلمين على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى الدول العربية في تطوير المعلمين هناك.

اختياري لمهنة التدريس لم تكن بالصدفة طبعا، لأني منذ الصغر أحب هذه المهنةن فعندما كنت طالبًا بالابتدائية كنت أجمع أطفال الحي وأعلمهم، فأجمع الأطفال وأحاضرهم بما جمعت من معلومات من مصادر شتى.ونشأت وكبرت وكبر معي هذا الحلم، واثر في المعلمون في ذلك الوقت، إذ كان المعلم له هيبة فكنت أرى أن هذا المعلم هو من يملك الدنيا كلها، هو الذي يستطيع أن يؤثر في الطلاب وفي المجتمع.فكنت وأنا طالبًا أقول ياليتني أصبح مثل هذا المعلم، لأنه يغير ولأن الناس يحبونه فكبرت وكبر معي هذا الحلم حتى دخلت إلى الجامعة، ولما دخلت الجامعة واجهتني مشكلة عدم قبولي في كلية التربية التي تخرج هذا المعلم.ومع ذلك لم أستسلم وواصلت تدريسي حتى انتهيت من كلية العلوم الزراعية، وبعدها أخذت الدبلوم التربوي وواصلت حتى دراستي وأخذت الماجستير من جامعة الملك السعود.وهذا الشغف للتعليم جعلني أطور نفسي، وجاءت فكرة المشاركة في جوائز التميز، فدعيت من إدارة التعليم مشكورة في ذلك الوقت للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد، وكان الأستاذ يوسف الخلفان، أول من دعاني إلى هذه المشاركة لأجرب أعمالي وبرامجي وأعرضها على هذه الجهة، فعرضت أعمالي على جائزة حمدان بن راشد واستحقت أن تأخذ الدرجة الكاملة والمركز الأول على مستوى الخليج العربي.وهذا حملني مسؤولية كبيرة لنشر هذا العلم والتطوير بين زملائي على مستوى المملكة وعلى مستوى حتى دول الخليج، ودعيت لتقديم تجارب ملهمة قدمتها، فتم اختياري سفيرًا للجائزة في دول الخليج العربي وكنت أذهب إلى دول الخليج وأقدم لهم الأفكار وأقدم لهم التطوير وأطور من المعلمين.وإلى هذا اليوم في 2025 ما زلت متواصلًا مع معلمين على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى الدول العربية في تطوير المعلمين هناك.



ما أهم الأساليب التي تتبعها في التدريس؟ وكيف تشجع طلابك على التعلم والتفاعل؟

أهم الأساليب التي أتبعها مع طلابي هو تعليمهم بالحب، والقرب من الطالب والاستماع له، وأخذ ما في نفسه فإذا استطعت فعلا أن تملك قلب هذا الطالب معنى ذلك أنك ستملك كل شيء موجود عنده.

والمعرفة اليوم موجودة ومتوفرة ويمكن للطالب أن يعطيك معلومات أكثر من التي لديك، لكن الحب والاستماع منه هذه مهارة يجب أن يتعلمها زملائنا من المعلمين في هذا المجال.

ولدي استراتيجيات في هذا منها أني أتعرف على الطالب قبل أن أراه، فمع بداية كل فصل دراسي أو مع بداية كل سنة آخذ كشفًا بأسماء الطلاب الموجودين عندي وأذهب إلى السجلات، وهذا عمل شاق لكن بالنسبة لي حب وشغف أني أتعرف على طلابي.

وأصنع سجلًا لكل طالب يحتوي كل المعلومات عن الطلاب صحياً، نفسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، ويساعدني ذلك في التعرف على الطالب وحل مشاكله، ولذلك الطلاب مستوياتهم ترتقي.



ما أبرز المبادرات التي قمت بها والتي أسهمت في فوزك بالجائزة؟



من أكثر المبادرات مبادرة علمية تقنية وهي التعليم الافتراضي من خلال نظارات الـVR، والطلاب اليوم وصلوا إلى العالم الافتراضي، فجئت بفكرة مفادها "لماذا لا نذهب إلى الطلاب ونرى ما هي حاجاتهم في التعلم".

فعملت منصة اسمها "ميتا علم" يتعلم من خلالها الطلاب المقرر الدراسي من خلال نظرات الـVR، وهذه المبادرة كانت مدعومة في ذلك الوقت من جائزة محمد بن زايد التي دعمتها، حتى أنها حصلت على جائزة كبيرة على مستوى الوطن العربي، وأصبح الطالب يتعلم بالطريقة التي يحبها.

ومن المبادرات كذلك عملت مركزًا اسمه "مركز الفاقد التعليمي" خاصة بعد مشكلة كورونا، احتوينا الطلاب وعملنا لهم برامج ورحلات وهيئناهم نفسيًا بعد سنتين من الانقطاع من الدراسة.

وصرنا نقدم المادة التعليمية على طريقة الذهاب إلى البر أو الأماكن التي فيها الوحدة التعليمية فلم تكن رحلات عادية، وكانت نقلة نوعية فهذه المبادرات شكلت عند الطلاب ناحية علمية ودافعية كبيرة جداً للتعلم.



حدثنا عن مشروعك لدعم الأيتام..



الاهتمام بالأيتام والفقراء لم يكن وليد الصدفة ولم يعمل للجائزة، فهو عمل قبل سنوات، إذ أحاول أن أقترب إلى هذه الفئة كل سنة بعمل مبادرة السلة الرمضانية التي نستهدف فيها الفقراء والأيتام والمحتاجين من خلال المدرسة، ونذهب إلى بيوتهم ونعلم طلابنا كيف يذهبون وكيف يقدمون لهؤلاء الفقراء بطريقة سرية بسيطة.

وأشعلنا في الطلاب حب الخير والغير حتى أن الطلاب بعد سنوات من هذا الأمر أصبحوا مواظبين عليه، وكان هذا مؤثرًا.

وتطورنا طبعاً إلى أن نرتقي عن الأكل والشرب وغيره إلى أن نبني لهم صرحًا تعليميًا للموهوبين، نختار منهم الطلاب الموهوبين نعلمهم تعليمًا راقيًا بهدف تحويل مسارهم وجعل منهم أطباء في المستقبل ومهندسين وعلماء.



ما أهم النصائح التي تقدمها للمعلمين الراغبين في تحقيق التميز؟



رسالتي للمعلمين في المملكة العربية السعودية، أصبحت اليوم المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وهذا يحملنا نحن المعلمون عبئًا كبيرًا إذ يجب أن نكون في مصاف الدول المتقدمة.

وهذا الإنجاز لم أحققه وحدي بل بجهود كبيرة من حكومة رشيدة وولاة أمر يرعون التعليم وينظرون إليه نظرة كبيرة جدا، إضافة إلى دعم وزارة التعليم، وإدارة التعليم بالأحساء ومدرستي وطلابي، الذين يقفون وراء هذا الإنجاز.

ولذلك أقول لزملائي المعلمين: يجب أن نحقق رؤية وطننا فينا بأن نكون فعلا معلمين عالميين من خلال التعليم ومن خلال التطوير.



ما أبرز طموحاتك؟



أن تكون الأفضل في العالم هذا طموح يسعى له أي معلم، لكن طموحاتي أكبر من هذا فأطمح أن تكون المملكة هي الدولة الأولى في العالم في التعليم، وبإذن الله سيتحقق، لن أحققه أنا لكن سيحققه زملائي من المعلمين في المملكة.

وسنحقق إن شاء الله هذا الإنجاز تحت راية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وستكون المملكة الأولى في العالم في التعليم بإذن الله تعالى.

وهذه رؤية أمامي الآن وأمام وزارة التعليم ونحن قادرون، وسأكون من أول المبادرين لأن يكون المعلم السعودي هو المعلم الأول في العالم، سنكرر إن شاء الله هذا الانجاز إلى أن تحظى المملكة بالريادة العالمية.