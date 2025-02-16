نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا بالمملكة ويبحث معه العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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