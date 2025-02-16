شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: شعيب الطرفية يمشي من سحابة سيلية قوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق عن شعيب الطرفية الواقع بالطرفية شمال شرق بريدة مشيراً إلى أن شعيب الطرفية يندفع نتيجة لسحابة سيلية قوية .

وقال الزعاق :”شعيب الطرفية يمشي من سحابة سيلية قوية ويعتبر جريان هذا الوادي يدل على غزارة هطول المطر وشعيب الطرفية كل مدى يزيد ولم تأتي قوته الحقيقة إلى الآن “.

وفي سياق آخر حذر الزعاق في وقت سابق من التسرع في تخفيف الملابس قبل دخول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأجواء ستظل متقلبة حتى منتصف الشهر.

‎وقال الزعاق: “انتبهوا لتخفيف ملابسكم الشتوية قبل منتصف رمضان، لأن الأجواء هذه الأيام متقلبة والأمطار مستمرة حتى دخول الشهر الفضيل”.

‎وأضاف الزعاق أن هذه الفترة تُعرف بموسم “العقارب”، حيث يقال إن البرد فيها يلسع فجأة.

‎وأشار إلى ثلاثة أنواع من العقارب، هي: “عقرب السم” الذي يشبه البرد القاتل، “عقرب الدم” الذي يسبب الألم دون أن يقتل، و”عقرب الدسم” الذي يتسم بالاعتدال ويُسهم في إذابة الدسم داخل الأسقية.