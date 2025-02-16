اخبار السعوديه

المملكة تعرب عن دعمها الكامل للبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها

0 نشر
0 تبليغ

المملكة تعرب عن دعمها الكامل للبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها

شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعرب عن دعمها الكامل للبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت المملكة العربية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”.

وجددت المملكة الدعم والثقة فيما يتخذه الرئيس اللبناني جوزيف عون، ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا