شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعرب عن دعمها الكامل للبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”.

وجددت المملكة الدعم والثقة فيما يتخذه الرئيس اللبناني جوزيف عون، ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.