السعودية | الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”.. تعرض أحدث ابتكاراتها في الجناح السعودي بمعرض “آيدكس 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2025، ضمن الجناح السعودي بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وسيقام المعرض خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجمع الجناح السعودي أبرز الجهات الحكومية، والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وتستعرض شركة SAMI خلال مشاركتها في المعرض، أحدث منتجاتها في القطاعات المختلفة، تتضمن القدرات المعروضة الرئيسة للشركة مجموعة من المنتجات المتطورة، حيث سيقوم قطاع الأنظمة الأرضية، بعرض عربة SAMI التكتيكية الخفيفة الجديدة، التي تتضمن مواصفات حديثة ومطورة، بالإضافة إلى برج رؤية القتالي غير المأهول، وكلاهما منتجات مصممة ومصنعة بالكامل في المملكة العربية السعودية.

كما ستقدم SAMI للإلكترونيات المتقدمة، ابتكاراتها في أنظمة القيادة، والتحكم، والاتصالات، والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة ومنتجات أخرى، وذلك انطلاقًا من موقعها باعتبارها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة.

وتعكس مشاركة شركة SAMI في معرض آيدكس 2025، التزامها بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة.

كما ستسلط الشركة من خلال مشاركتها، الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

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