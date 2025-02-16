شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة والقصيم.وذكر الدفاع المدني أرقام التواصل في الحالات الطارئة أثناء هطول الأمطار, الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة.