شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني: قبول أكثر من 63 ألف متدرب بالفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول أكثر من 63 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية للفصل الثاني من العام الحالي.



وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب، الدكتور عادل الزنيدي، أن انطلاقة الفصل التدريبي الثاني تمت بسلاسة، حيث بدأت العملية التدريبية منذ اليوم الأول، بفضل الاستعدادات المبكرة والتجهيزات المكتملة قبل بدء الفصل الدراسي.



وأشار الزنيدي، إلى أن إجمالي عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة يتجاوز 215 ألف متدرب ومتدربة.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الكليات التقنية للبنين يبلغ 103 كليات، فيما يصل عدد كليات التقنية للبنات إلى 44 كلية، أما المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب في الإصلاحيات، فيبلغ عددها 98 معهداً، ليصل إجمالي المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة إلى 245 منشأة موزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة.