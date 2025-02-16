شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة متكاملة لمعالجة الحفر والتصدعات في طرق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف أعمال صيانة شاملة لمعالجة الحفر والتصدعات في الطرق، من خلال تنفيذ معالجات سطحية وعميقة للطبقات الإسفلتية في شوارع المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل يشمل ترقيع وسفلتة الطرق، إلى جانب معالجة آثار حفريات مقاولي الجهات الخدمية، بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.



وخلال الفترة الماضية، عالجت الأمانة العديد من الهبوطات الإسفلتية، حيث تجاوزت المساحات المُعاد تأهيلها أكثر من 4500 متر مربع، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بتجربة التنقل وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

صيانة الطرق

كما شملت الأعمال تنفيذ ترقيعات إسفلتية سطحية وعميقة، ومعالجة التصدعات بالكشط وإعادة السفلتة، إضافةً إلى تحديد المسارات باستخدام دهانات مرورية عاكسة.



وتواصل الأمانة جهودها الميدانية في صيانة الطرق وتعزيز كفاءتها، خاصةً بعد تأثر الطبقات الإسفلتية نتيجة الأمطار الأخيرة والتجمعات المائية.

وتهدف هذه الجهود إلى الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز التنمية الحضرية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وذكية تسهّل الحركة للأهالي والزوار، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المحافظة.