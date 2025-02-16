الصين تكمل بناء أول سفينة عائمة لإنتاج وتخزين النفط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2025, 9:17 صباحاً

أكملت الصين أعمال بناء أول سفينة عائمة في العالم لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن طول السفينة يبلغ 333 متراً وعرضها 60 متراً، وتصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 120 ألف برميل من النفط الخام. وتتمتع السفينة بقدرة فريدة على التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من عمليات الملاحة وإنتاج النفط، فضلاً عن استخدام الطاقة الحرارية الناجمة من غازات عادم توليد الكهرباء، ما يحقّق الهدفين المزدوجين المتمثلين في حماية البيئة، وتوفير الطاقة في الوقت نفسه.

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