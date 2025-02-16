شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة مقولة من مات يوم الجمعة لا يدخل النار ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور راشد المطوع عدم صحة القول بأن من مات يوم أو ليلة الجمعة لا يدخل النار حتى لو كثرت ذنوبه.

وقال راشد المطوع في قناة الرسالة: “ما يتعلق بالموت يوم الجمعة وليلته كلها لا تصح ولا تقوم بها حجة، والموت يوم الجمعة قدر يقدره الله عز وجل، فمن مات في يوم الجمعة أو في شهر رمضان كمن مات في غيره من سائر الأيام ” .

وتابع الشيخ: ” من مات عقب عبادة أو صلاة أو صيام أو قيام الليل يعتبر خيراً عظيماً”.

وبخصوص مقولة “من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر”، قال الشيخ: “هناك من أضعف الحديث وبعضهم حسنه وأكد أنها غفران للذنوب ولكن المداومة على قراءة سورة الملك ثلاثون ليلة والمداومة عليها تغفر لصاحبها الذنوب، وهي فعلاً حسن وفضل من الله”.