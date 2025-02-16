كود الطرق لضبط نقل المواد الخطرة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي، وضع معايير أساسية لنقل المواد الخطرة عبر الطرق، وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، تأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

وبينت الهيئة أن كود الطرق السعودي، حدد مجموعة من المعايير لنقل المواد الخطرة، تشمل تدريب السائقين على التعامل الآمن مع هذه المواد لتجنب الحوادث، واستخدام حاويات خاصة وعلامات تحذيرية، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الكود إعداد وثائق شحن مفصلة عن المواد المنقولة، وحصول السائقين على رخص قيادة خاصة، وضرورة أن يكونوا خاليين من السجلات الجنائية.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكل أنواعها.