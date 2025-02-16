شكرا لمتابعة خبر عن أفضل معلم في العالم: لم أستخدم العصا طوال 30 عامًا وجزء من جائزتي للأيتام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المعلم منصور المنصور، الفائز بجائزة أفضل معلم في العالم، أن هذا الإنجاز يُعد تقديرًا لجهود التعليم في المملكة والدعم الذي يحظى به من القيادة.

وقال المنصور خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية»: “أهدي هذا الفوز لحكومتنا الرشيدة فهو أقل ما يمكن تقديمه مقابل ما وجدناه من دعم مستمر منهم” .

وعند سؤاله عن استخدام العصا في التعليم، أوضح: “لم أرفع العصا بيدي طوال 30 عامًا، ولن تكون وسيلة فعالة لإصلاح الأطفال”.

وأضاف المنصور أن الجائزة جاءت تقديرًا لجهوده في التغلب على التحديات وإيجاد حلول للمشكلات المجتمعية، حيث قدم أكثر من 17 مبادرة، أبرزها دعم الأيتام.

كما أشار إلى تخصيص جزء من جائزته لدعم الأيتام، قائلاً : “أسعى لبناء صرح تعليمي متكامل للأيتام، يمنحهم فرصة ليصبحوا أطباء ومهندسين ومؤثرين في المجتمع، وأطمح أن يكون هذا المشروع نموذجًا عالميًا”.