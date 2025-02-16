شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحارب الظروف الاقتصادية ويبني بيته بنفسه ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دفعت الظروف المادية المواطن حسن حريصي من أهالي جبل الحشر في منطقة جازان إلى بناء منزله بنفسه ضمن الإمكانيات المتاحة التي يمتلكها.

وقال حريصي لقناة العربية: “عمري أربعون، أبني بيتي الصغير ويتكون من دورين، الأول والثاني من الحجر، بنيتهما ثم بنيت الأعمدة وصببت السقف الأول ثم الدرج وبعدها الحجارة والحدادة والبلوك”.

وتابع حريصي: “المادة قليلة وأعمل بيدي لكن لا أستطيع التعاقد مع مقاول أو تشغيل عمال. كنت أعمل في المقاولات وأبني الخزانات والغرف والآن أعمل في بيتي وأخدم نفسي بنفسي”.