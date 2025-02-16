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مواطن يحارب الظروف الاقتصادية ويبني بيته بنفسه ..فيديو

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مواطن يحارب الظروف الاقتصادية ويبني بيته بنفسه ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - دفعت الظروف المادية المواطن حسن حريصي من أهالي جبل الحشر في منطقة جازان إلى بناء منزله بنفسه ضمن الإمكانيات المتاحة التي يمتلكها.

وقال حريصي لقناة العربية: “عمري أربعون، أبني بيتي الصغير ويتكون من دورين، الأول والثاني من الحجر، بنيتهما ثم بنيت الأعمدة وصببت السقف الأول ثم الدرج وبعدها الحجارة والحدادة والبلوك”.

وتابع حريصي: “المادة قليلة وأعمل بيدي لكن لا أستطيع التعاقد مع مقاول أو تشغيل عمال. كنت أعمل في المقاولات وأبني الخزانات والغرف والآن أعمل في بيتي وأخدم نفسي بنفسي”.

MO Nasa

MO Nasa

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