شكرا لمتابعة خبر عن تركي الفيصل: نتنياهو مغرور وكلام ترامب ليس بالضرورة ما سيفعله العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق صاحب السمو الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة سابقا، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ومقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تطوير غزة، بعد إخلاء سكانها إلى الدول العربية المجاورة.

وأكد سموه أن المملكة ردت بشكل رسمي على تصريحات نتنياهو بشكل واضح، واصفا تصريحاته بـ”العنجهية”، وذلك خلال حديثه في برنامج “قابل للجدل” بقناة العربية.

وتابع :” أسلوب نتنياهو مفزع ومقزز ويعكس استهانته بالآخرين وتحديه لكل مبادئ اللباقة والدبلوماسية، فهو مغرور بنفسه ويقول ما يشاء دون أي رادع لسلوكياته المشينة”.

وأضاف :”ما قاله ترامب بشأن غزة ليس بالضرورة ما سيفعله العالم، فالكلام سهل والفعل له شروطه ومقوماته”، مستبعدا قيام ترامب بالبحث عن جيش لإخراج الفلسطينيين من غزة، واصفا تصريحاته بأنه نوعا من الغطرسة.

وأكد أن المملكة إذا نجحت في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا فهي لا تُريد مكاسب مادية من ذلك .