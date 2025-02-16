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السعودية | سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الأمريكي

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  • السعودية | سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الأمريكي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وفي بداية الاتصال، هنأهُ سموه بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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