شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدولة البرلماني الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

