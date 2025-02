شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر وأمطار غزيرة.. الدفاع المدني يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذرا أحمر بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض، ونبه من أمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) https://twitter.com/SaudiDCD/status/1890865561967456360?ref_src=twsrc%5Etfw طقس الرياض إلى ذلك، باشرت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها العاصمة والعديد من المحافظات، وتفاوتت شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد في بعض المواقع.

واعتمدت الأمانة خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة تجمعات المياه وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.