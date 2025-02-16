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إنذار أحمر وأمطار غزيرة.. الدفاع المدني يحذر من طقس الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إنذار أحمر وأمطار غزيرة.. الدفاع المدني يحذر من طقس الرياض

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الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذرا أحمر بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض، ونبه من أمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) https://twitter.com/SaudiDCD/status/1890865561967456360?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس الرياض

إلى ذلك، باشرت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها العاصمة والعديد من المحافظات، وتفاوتت شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد في بعض المواقع.
واعتمدت الأمانة خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة تجمعات المياه وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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