انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: ثوران البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا.. ونجل "ماسك" يثير الجدل في البيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي خفر السواحل الأمريكي يعاين طائرة ركاب صغيرة تحطمت قبالة ساحل غرب ألاسكا خفر السواحل الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل مارك فوجل المعلم الأمريكي الذي احتُجز في روسيا لأكثر من ثلاث سنوات إيفان فوتشي/ أسوشيتد برس إيفان فوتشي/ أسوشيتد برس فتاة فلسطينية تقف بين أنقاض منزل عائلتها المدمَّر في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة محمود عيسى/ رويترز صفوف طويلة من النازحين الفلسطينيين خلال اجتياز معبر نتساريم أثناء توجههم إلى منازلهم شمال غزة عبد الكريم حنا/ أسوشيتد برس إيلون ماسك يحمل نجله على كتفيه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض جيم واتسون/ فرانس برس رجال الإنقاذ في جواتيمالا يعاينون موقع الحادث الذي انحرفت فيه حافلة عن جسر وسقطت في وادٍ جوهان أوردونيز/ جيتي موظفون يُفرغون أحد الأسواق من الدواجن بعد اكتشاف حالات إنفلونزا طيور في مدينة نيويورك الأمريكية أندريس كوداكي/ أسوشيتد برس الأبخرة البركانية تتصاعد من فوهة بركان جبل إتنا في إيطاليا الأكثر نشاطًا في أوروبا جوزيبي ديستيفانو/ رويترز الحمم البركانية تتدفق من صدع في بركان جبل إتنا في إيطاليا جوزيبي ديستيفانو/ جيتي العبّارات تعبر مضيق البوسفور في صباح ضبابي بمدينة إسطنبول التركية فرانسيسكو سيكو/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: ثوران البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا.. ونجل "ماسك" يثير الجدل في البيت الأبيض

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: ثوران البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا.. ونجل "ماسك" يثير الجدل في البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.