شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية المؤثرة لا تزال قائمة.

وأوضح القحطاني، خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أن المركز أصدر نشرة خاصة تتزامن مع فترة اختبارات الطلبة، لضمان توفير معلومات دقيقة تساعدهم وأولياء أمورهم على التخطيط والتنقل بأمان خلال هذه الفترة المهمة.

وتشمل المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، إلى جانب أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تشهد مناطق الباحة وعسير وجازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الفترات.

ويتوقع استمرار تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، مع احتمال تشكل الضباب في بعض المواقع، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر.

ودعا المركز إلى توخي الحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه حفاظًا على السلامة العامة.

اقرأ أيضا: