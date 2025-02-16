شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم ترفع جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفعت أمانة منطقة القصيم مستوى الجاهزية فور ورود التنبيهات الرسمية حول الحالة المطرية، التي ستشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة نايف بن عبد ربه النفيعي, أن الفرق الميدانية باشرت العمل على تسليك العبارات وتنظيف المناهل لضمان انسيابية تصريف المياه مما يسهم في تقليل تأثيرها على الطرق والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الأمانة تواصل العمل على أكثر من 60 موقعًا بمدينة بريدة ضمن خطط الاستعداد لأي تجمع محتمل لمياه الأمطار، وذلك بمشاركة أكثر من 133 معدة وآلية و77 فرقة ميدانية تضم 266 فردًا لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.