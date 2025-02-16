شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يوضح الإجراءات في حال القبض على شخص استلم شحنة محظورة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي سلطان العنزي عن الإجراءات المتبعة في حال القبض على شخص أثناء استلام شحنة تحتوي على مواد محظورة.

وقال العنزي خلال حديثه ببرنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية: “عند استلام الشحنة يُحال الشخص إلى إدارة مكافحة المخدرات، ثم تُرفع أقواله إلى النيابة وتُسمع أقواله وتواجهه بالتهمة”.

وتابع المحامي : “النيابة لها القرار في حفظ الاتهام أو إحالته إلى المحكمة، وإذا أُحيل إلى المحكمة، يقدم الدفوع القانونية المناسبة له والمحكمة لها السلطة التقديرية في الدليل”.

ونوه المحامي بأنه من المفترض قبل الدخول إلى أي موقع، التأكد من أنه رسمي، وأن يكون الموقع مضمونًا ولا توجد عليه مشاكل، والتأكد من المنتج ومتابعة الجمارك.