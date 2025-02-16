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وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع بمسؤولين من روسيا وأوكرانيا في السعودية

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع بمسؤولين من روسيا وأوكرانيا في السعودية

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الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أمريكيون السبت، أن فريقا من كبار المسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات في السعودية مع مفاوضين روس وأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال المسؤولون إن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجهون إلى السعودية لحضور الاجتماع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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