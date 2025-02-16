شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع بمسؤولين من روسيا وأوكرانيا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أمريكيون السبت، أن فريقا من كبار المسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات في السعودية مع مفاوضين روس وأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤولون إن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجهون إلى السعودية لحضور الاجتماع.

